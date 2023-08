Pablo Granados tomó la decisión de hacerse una vasectomía, y a través de un video explicó el motivo y cómo es el procedimiento. La intención del actor y músico es el de derribar los prejuicios sobre el tema.

¿Qué le pasa a un hombre cuando se hace la vasectomía?

“Me hice la vasectomía. Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. Muchachos, relajen, en serio. Es una boludéz ¿Les explico? Vas al urólogo, le comentás tu inquietud, y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención y vas acompañado de alguien que te banque”, comenzó diciendo el humorista, cantante y compositor, de 57 años.

Y continuó: “Entrás al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso. A los 40 minutos te despertás y no te duele nada. Te mandan a la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te va a tu casa”, detalló.

Luego, para profundizar sobre cómo es el procedimiento, Granados tomó dos kiwis, y explicó:“¿En qué consiste la vasectomía? En bloquear o cortar cada conducto deferente para que los espermatozoides no puedan llegar al semen. Como no pueden salir, se quedan en tus testículos y tu cuerpo los absorbe”.

El ex VideoMatch aconsejó afeitarse los testículos para que el médico pueda trabajar más cómodo y las posteriores curaciones sean más fáciles, indicó. “Por unos días no te los rasques”, agregó.

En este marco, rompió con algunos mitos: “Te despejo dudas: vas a tener la misma cantidad de semen que antes, solo que no tendrás espermatozoides, por lo que no podrás embarazar a nadie. La vasectomía no cambia ni tus orgasmos ni la eyaculación, no afecta a tu nivel de hormonas, tu deseo sexual o tu capacidad de tener una erección”.

“A la semana vas y te sacás los puntos, eso da un poquito de impresión o tira un poquito, pero nada más. A los 45 días te hacés un espermograma, tenés que llevar tu semen para verificar que haya bajado la cantidad de espermatozoides. Si el porcentaje da 0%, a los 45 días te volvés a hacer otro para confirmar que no no quedó ninguno escondido que te quiera dar una sorpresa”, agregó el padre de Migue (36) y Mery Granados (31).

Para cerrar el video, Pablo fue contundente: “Si sabés que no querés tener más hijos es una sabia decisión que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas, que muchas veces le afectan hormonalmente. De eso se trata la vasectomía. Si no querés tener más hijos, te la recomiendo... si tenés huevos", concluyó contundente.

¿Quién es la pareja de Pablo Granados?

Pablo Granados está en pareja con Camila de los Santos, con quien convive desde la pandemia en la casa que tiene en Zárate, cerca del río Paraná.

Es actriz, influencer y continuamente publica videos de humor en su cuenta de Instagram.