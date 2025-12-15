Un partido de fútbol infantil en Lanús se transformó en una batalla campal cuando varios adultos protagonizaron una pelea al finalizar la semifinal de la Copa de Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI).

Lo que debía ser una jornada recreativa para niños de 6 años entre los equipos 1° de Mayo y Villa Heredia derivó en una feroz confrontación entre padres en la cancha del Club Villa Pellerano.

Según los videos grabados por quienes estaban en el encuentro, apenas terminó el partido algunos adultos salieron de las tribunas e ingresaron al campo de juego, donde comenzaron a golpearse y empujarse, todo bajo la mirada de los chicos.

Los niños, muchos de ellos visiblemente afectados por lo ocurrido, fueron trasladados a los vestuarios mientras la pelea continuaba por varios minutos frente a sus ojos.

El episodio se originó, según testigos, tras un gesto interpretado como provocación por parte de uno de los directores técnicos, lo que encendió la discusión entre los adultos acompañantes.

Frente a la fuerte repercusión pública y el rechazo generalizado por la violencia en un contexto infantil, la FADI decidió expulsar a ambos equipos del torneo como primera sanción y convocó una reunión para definir medidas adicionales.