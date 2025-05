Pampita rompió el silencio sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández. Durante un móvil en Viviana en Vivo (El Trece), la modelo negó rotundamente haber tenido un romance con el futbolista del Chelsea y aseguró que ni siquiera lo conoce en persona.

“Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”, afirmó con firmeza. Y si bien admitió que ambos se siguen en Instagram y que él conoce a su hermano, dejó en claro que jamás tuvieron contacto directo: “No tengo nada que ocultar. Si hubiera tenido un affaire, lo diría. Nunca oculté nada de mi vida”.

Los rumores surgieron luego de que Pampita publicara fotos desde Londres, donde asistió a un partido del Chelsea. La coincidencia con un período en que ella estaba separada de Roberto García Moritán y Enzo distanciado de Valentina Cervantes alimentó las versiones.

La conductora explicó que su presencia en Londres fue parte de un viaje laboral con una agencia de turismo, acompañado por amigos. “Fui con una amiga, Estefi, y Martín Pepa me vino a visitar un fin de semana. Viajamos por París, Londres y Edimburgo”, detalló.

Para cerrar, se mostró molesta por las versiones infundadas: “No me hace gracia que me vinculen con alguien con quien no salí. Lo desmiento rotundamente. Nunca vi en mi vida a Enzo Fernández, ni a ningún jugador de fútbol. Jamás”.