Petrona Jerez encendió la tribuna de Gran Hermano 2024 con un polémico comentario machista sobre Chiara Macuso.

¿El contexto? La señora de Tucumán analizó la decisión de la participante de que no vuelva a entrar a la casa Giuliano “Nano” Vaschetto, compañero con quien tuvo un explosivo affaire cuando Jenifer Lauría fue eliminada del reality. El amorío entre ellos duró hasta que Jenifer tuvo la oportunidad de reingresar a la casa.

“Chiara es una muñeca hermosa, que yo quiero mucho, pero Nano entró y puso los ojos en Jeni. Esta nena, calentona, porque es una calienta bragueta…”, disparó Petrona sin concluir la frase ante la reacción de la tribuna.

Se enfrentaron petrona y virginia en la gala de nominacion,

Petrona le dijo a chiara calienta bragas y tildó a nano de inocente ...

Virginia le dijo que ese comentario era machista



“¡Uhhhh!”, exclamó la gente del público, con silbidos incluidos. Y Santiago del Moro preguntó: “¿Cuál es la que calienta?”.

Y Petrona se lo explicó a su estilo, sin filtro: “Cuando a Jeni la sacaron, ella fue a tirarse encima de él, a provocarlo, y a mí como mujer no me gusta. Si hubiese sido mi hija, le hubiese puesto límites. Pero no lo es. Es una niña caprichosa”.