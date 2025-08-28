En Florida, un hombre decidió sorprender a su esposa forrando su auto de lujo de color negro con fotos suyas en tanga y la frase “I love my husband”.

El video, de aproximadamente 42 segundos, muestra el vehículo decorado con corazones, fotos del esposo y mensajes de amor.

La mujer no pareció muy contenta con la sorpresa y le recordó que debía ir al trabajo.

🇺🇸😂 | En Florida, un hombre forró el coche de su esposa con fotos suyas en tanga y la frase “I love my husband”. A ella la sorpresa parece que no le agradó mucho. pic.twitter.com/iV83lD5mw6 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 28, 2025

Al salir de casa, vecinos y peatones se detuvieron a mirar el auto con asombro. Algunos incluso lograron tomar fotos del vehículo y compartieron la situación en redes.