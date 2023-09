Al borde de la queja, pero con un discurso casi pedagógico, Marty D, una cantante e influencer, hizo pública una divertida teoría en su cuenta de Tik Tok. "Llegué a la conclusión de que los hombres van a ser buenos novios el día que se pregunten, antes de cometer una pelot…, qué haría Messi”, declaró la tiktoker.





La cantante e influencer explica que, antes de realizar alguna acción que pueda resultar comprometedora, sería ideal que los hombres se preguntaran qué haría Messi en su lugar. “Por ejemplo, están mirando Instagram. ¡Tuki! Les aparece una mina en tanga… A Messi ni siquiera le aparecen minas en tanga, te lo puedo asegurar. Pero en el hipotético caso, ¿Messi le daría ‘Me gusta’? ¡No! ¡Messi no le da ‘Me gusta’ a esas cosas!”, manifestó.





De hecho, días atrás, en la entrevista que el capitán de la Selección tuvo con Migue Granados, contó que no es de “regalar” comentarios ni “Me gusta” en las redes sociales. “Ponés una boludez y sale en todos lados. Hay cosas que prefiero evitar hacer por lo que viene después. Pero en mi día a día con mi familia y amigos no me privo de nada".

Otro ejemplo estuvo relacionado a un momento crucial para algunos hombres, un evento impostergable en torno al cual puede organizarse la semana: el fútbol con los amigos. “¿Qué haría Messi?”, se preguntó la influencer y enseguida reflexionó al respecto: “Gana, porque Messi ganaría, la verdad”. Pero, en relación a la pareja, considera que “Messi iría, festejaría con todo el grupo; después se da vuelta y se va a festejar con Antonela (Roccuzzo) o le hace un gestito o le hace algo. Porque vos estuviste como una pelot… todo el partido, el chabón ganó y no sucedió nada”.

Si bien muchos hombres aseguraron esperar a su “Antonela” para portarse así, muchos otros le dieron la razón. “Iba a refutar pero no puedo. Tenés razón y aplica para todo: ¿Me quiero bajar de la mesa de examen? ¿Qué haría Messi?”, planteó un usuario. “Si Messi dice que borre a todas de Instagram, ¡las borro!” y “¿Esta sería la versión ‘¿qué haría Jesús?’? De los hombres sería: ¿Qué haría Messi?”, comentaron otros dos de sus seguidores.