Luego del impactante testimonio de Emily Ceco en El ejército de la mañana (Bondi Live), donde relató la violencia de género sufrida a manos de su expareja Santiago Martínez, la Justicia ordenó su detención.

"Nunca más tuve contacto con él después de la denuncia".



"Cuando me pegaba y me estaba asfixiando pensé que me mataba".



"Santiago es una persona peligrosa".

En diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe), la exparticipante de Love Is Blind Argentina (Netflix) expresó el alivio que siente tras la captura de Martínez. "Que él esté entre las rejas me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo, sin saber qué puede pasar", confesó la modelo.

Ceco y Martínez se habían casado en el reality y convivían juntos hasta que la violencia escaló a niveles alarmantes. "Lo que hizo fue un intento de femicidio. Vos no ahorcás a una persona ni le pegás en la cabeza si no le querés quitar la vida. Él intentó matarme. No pudo, pero era su fin", denunció.

La modelo describió el impacto psicológico que aún padece: "Todavía lo sigo viviendo como si hubiese sido ayer. Tener la sensación de que me estaba quedando sin aire porque me estaba ahorcando, eso no lo voy a olvidar jamás". También contó que apenas duerme y que el apoyo de su familia ha sido fundamental en este difícil momento.

La detención de Martínez marca un paso clave en la causa, mientras la Justicia avanza en la investigación del caso que ha generado un fuerte repudio y reavivó el debate sobre la violencia de género en el país.