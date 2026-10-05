Un insólito intento por trasladar un helicóptero sobre una camioneta terminó en accidente en la región rusa de Krasnodar.

El protagonista fue el especialista en acrobacias Yevgeni Chebotarev, quien colocó un helicóptero Mi-2 sobre el techo de un vehículo e inició la marcha con la aeronave apoyada sobre la carrocería.

La maniobra duró poco. El peso y la altura de la carga hicieron que la camioneta perdiera estabilidad y terminara volcando, arrastrando también al helicóptero.

🚁 In Russia’s Krasnodar region, they decided to transport a Mi-2 helicopter on a pickup truck The plan was as reliable as a Swiss watch. — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026

La secuencia quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por lo inusual del intento y su previsible desenlace.

Las imágenes muestran cómo el vehículo avanza unos metros con el helicóptero encima hasta que pierde el equilibrio y cae de costado.