“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”

Ricardo Montaner anunció en Costa Rica que está tomando una pausa en su exitosa carrera musical y en los escenarios. La decisión de detenerse sigue siendo firme por ahora, y se extiende indefinidamente. El cantante no tiene previsto realizar ningún espectáculo en los años 2024 y 2025. Montaner expresó en una entrevista posterior que su deseo personal principal en este momento es presenciar el feliz crecimiento de sus nietos, disfrutando de su rol de abuelo. Compartió un emotivo momento cuando uno de sus nietos le llamó "abu" por teléfono, lo que le conmovió profundamente. Indicó que le gustaría dedicarse plenamente a ese papel que considera un regalo divino, aunque no tiene certeza sobre cuándo regresará a los escenarios.

El cantante compartió la noticia en medio de su gira "Te echo de menos tour", que incluyó más de 150 presentaciones. Èl expresó su necesidad de tomarse un respiro después de más de tres décadas continuas en la industria musical. Además, mencionó su intención de dedicar tiempo a la escritura, la grabación y a actividades personales, como la jardinería y disfrutar de momentos con sus nietos Índigo y Apolo.

Ricardo Montaner es un destacado cantautor con renombre internacional en el ámbito hispanohablante. Su gira "Montaner Tour 2022" en Argentina fue un rotundo éxito, con todas las entradas agotadas en el Luna Park.

Entre sus canciones más icónicas se encuentran verdaderos clásicos como "Tan Enamorados", "Será", "El Poder De Tu Amor", "Castillo Azul" y "Me Va A Extrañar", por mencionar solo algunos.