Después de lanzar su serie documental autobiográfica titulada "como él", donde expone la cruda realidad de su vida como una estrella pop en declive tras años de excesos, el cantante británico y exintegrante de Take That, Robbie Williams, volvió a revelar su vulnerabilidad en una serie de videos recientemente grabados y compartidos.

En esta ocasión, realizó un experimento junto a su esposa, la actriz estadounidense Ayda Field. La idea de Williams era atravesar el Hyde Park, el mayor espacio verde de Londres, vestido como lo haría normalmente y observar cómo reaccionaba la gente.

Durante el experimento, se sentó a tomar el sol y disfrutó de un helado mientras escuchaba su propia música sonar en el parque, pero nadie lo reconoció. En un video, Williams expresó sorpresa y algo de frustración al notar que pasaba desapercibido: "Esto es muy preocupante. Nadie me ha reconocido, y realmente necesito ser reconocido".

El cantante, conocido por éxitos como "Angels", "She’s the One" y "Rock DJ", incluso se detuvo en una esquina con la esperanza de que alguien lo reconociera, pero no tuvo suerte. Finalmente, una chica francesa lo identificó mientras caminaba por el barrio y le pidió una foto, lo que Williams compartió en sus redes sociales con agradecimiento: "Gracias Alice". Al darse cuenta de que aún tiene seguidores que lo reconocen, añadió con orgullo: "De nuevo en el juego".