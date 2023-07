Es la segunda vez que el cantante tiene que detener un show por problemas respiratorios.

Robbie Williams se vio obligado a parar su show en el festival Pinkpop (Países Bajos) debido a sentirse exhausto por el “largo Covid” y se ahogaba.

Luego de algunas canciones, el artista no pudo seguir con su espectáculo, ya que la enfermedad le dejó algunas secuelas.

En un momento de la presentación, Robbie miró a su banda y les pidió que dejaran de tocar y contó a los espectadores lo que le pasaba: “No, paren, paren. Estoy mal. Es un covid largo, tengo covid persistente. Estoy complicado. No es mi maldita edad”.

Esta fue la segunda vez que el cantante se ve obligado a hacer esto. Meses atrás, el artista detuvo su show en Berlín unos pocos minutos y repitió la misma frase. Recordemos que el exintegrante de Take That tuvo dos veces covid: en abril de 2020, cuando estaba en su casa en Los Ángeles, y en enero de 2021, mientras estaba de vacaciones en la isla caribeña de St Barts con su esposa Ayda y sus cuatro hijos.

Según publicó Daily Mail, el artista contó a sus fans en 2020 que “la lucha mental ha sido la parte más difícil del aislamiento, asegurándonos de no caer en nuestros propios agujeros oscuros”.

Robbie Williams contó que su mamá hizo que se obsesionara con los OVNIS: “Se consideraba una bruja blanca”

El mes pasado, el cantante sorprendió a sus fanáticos con unas declaraciones sobre OVNIS. El cantante británico tiene una historia de larga data con este tema, que se remonta a los intereses que le inculcó su madre, tal como relató en diálogo con The Sun.

El cantante de “Millennium” expresó que su madre se autodenominaba como “bruja blanca” y habló de cómo las temáticas de extraterrestres se colaron en su vida desde muy chico por su madre y también su abuela.

“Cuando crecí, fuera de la habitación de mi madre había un estante de libros, y en esos libros había folklores y cuentos de hadas. Había todo ese tipo de libros interesantes que expanden la mente. En casa de mi abuela había libros como UFO’s Over London”, describió al periódico británico.

Pero ¿cuál es la posición de Williams en torno a la existencia de extraterrestres? “Mi posición en todo esto es que mi mente está abierta y todo está sobre la mesa. No creo en nada, pero si la gente quiere venir y decir que les han pasado cosas, les digo: ‘Bueno, eso es interesante’. Pero no es una colina en la que voy a ir y morir. No puedo decir que esté sucediendo porque nadie lo sabe”.

La experiencia de Robbie Williams con OVNIS

Si bien el cantante y compositor se presenta como escéptico frente a estos temas, sí ha declarado en el pasado que ha vivenciado experiencias de este tipo: “Mi primera experiencia se remonta al Hotel Beverly Hills. Estábamos una chica y yo en dos tumbonas en el jardín de mi habitación mirando las estrellas. Entonces, de repente, en silencio sobre nuestras cabezas, apareció lo que solo puedo describir como un objeto cuadrado”.

“Era negro mate y tenía rayas amarillas y negras. Apareció en silencio, podría haberlo golpeado con una pelota de tenis. Luego, se fue flotando”, fue la descripción de Williams.