En menos de un minuto, un ladrón se llevó pertenencias de una camioneta que estaba estacionada afuera de un restaurante.

El robo sucedió la noche del martes en Cumbres Elite, en Monterrey. Cuando las cámaras captaron cuando un tipo se baja de una camioneta negra sin placas y, con total tranquilidad se acerca a una camioneta blanca,

El hombre vestía suéter, gorra negra y pantalón. se dirige a la parte de atrás del lado del conductor y con una herramienta rompe el vidrio. Sin pensarlo mucho, mete medio cuerpo y empieza a sacar diversa pertenencias entre ellas bolsas y ropa.

#InformaciónParaTi ♬ Originalton - Latinus @latinus_us Cámaras de seguridad captaron el robo a una camioneta afuera de un restaurante en Cumbres Elite, Monterrey. En el video se ve a un hombre romper el vidrio, entrar al vehículo y huir con un cómplice en una camioneta negra; hasta ahora no se reportan detenidos. #Latinus

Tras cometer el robo, el hombre regresa rápidamente a la camioneta donde un cómplice ya lo esperaba, y ambos huyen del lugar sin ser detenidos. Hasta el momento, no hay personas detenidas por estos hechos, que evidencian lo fácil que puede ser cometer un robo en plena vía pública.