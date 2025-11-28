Rosalía se encuentra de visita en Argentina y asistió a Nadie Dice Nada (Luzu), convirtiéndolo en uno de los programas más vistos de sus inicios.

El 28 de noviembre se convirtió en un día muy importante para el programa de streaming donde recibieron a la estrella española. Con una tribuna repleta, gritos, ovación y banderas, ingresó al estudio.

Se colocó la albiceleste sobre sus hombros y Nico Occhiato le dirigió la palabra: "Muchas gracias por venir, realmente estamos todos muy emocionados, muy honrados y nerviosos". "No, no hay razón ", lo interrumpió sutilmente la artista, a lo que él reaccionó: "¿Cómo no va a haber razón? Sos Rosalía flaca".

320.000 personas mirando a ROSALÍA en #NadieDiceNada. UNA LOCURA. Además parece lo más, gran momento de LUZU. pic.twitter.com/IzBPRuK90Y — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) November 28, 2025

Más tarde, cantó acapela su canción "La Perla" de su nuevo álbum junto a Ángela Torres, recibiendo los aplausos de todo el piso.

Incluso, una vez más, frente a más de 300 mil personas, volvió a hablar de la belleza del cielo argentino: “No toméis por sentado (el cielo de Buenos Aires). Es de las cosas que más me impactó. El cielo está cerca, muchas veces es algo intangible. Me gusta eso, y los colores, me pareció delicioso”.

Los artistas con los que colaboró Rosalía en su nuevo álbum

La artista colaboró en LUX junto a Yahritza y su Esencia, Björk, Carminho, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz, y con los coros de la Escolanía de Montserrat y L’Orfeó Català.