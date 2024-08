La víctima del robo fue Alejandro Poli, secretario general del SURYA, el gremio que agrupa a los remiseros. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del club y rápidamente se volvieron virales.

El hecho ocurrió cuando el hombre, que acababa de salir de nadar, fue interceptado por los delincuentes: «cruzaba la calle para subir a la camioneta. Había dos o tres autos estacionados, y uno de ellos tenía las luces prendidas. Cuando llegué de repente se bajan cuatro personas y gritan «Alto Policía». Me llamó la atención que tenían chaleco antibalas pero estaban en un vehículo sin identificar. Me di cuenta que no eran policías y uno me empezó a correr hasta la entrada del club».

Una vez que reingresó al club, la encargada se percató de la situación y llamó al profesor de karate y a sus alumnos, quienes salieron a la calle Cramer.

Los delincuentes, se dieron la fuga.

Poli radicó la denuncia en la Comisaría 8°. Hasta el momento, no hay detenidos.