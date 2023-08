Un helicóptero de bomberos estadounidense se estrelló este lunes por la mañana en la costa este de Florida, en la localidad de Pompano Beach, al norte de Miami.

La aeronave se incendió y comenzó a desintegrarse en pleno vuelo, según muestran las primeras imágenes disponibles.

Un tramo de la autopista de Dixie está actualmente cerrado para el tránsito y las autoridades piden a los conductores evitar el área afectada por el siniestro.

Un helicóptero de rescate de bomberos de la Oficina del Sheriff de Broward se estrelló contra un edificio de apartamentos en Pompano Beach el lunes por la mañana, matando a dos personas e hiriendo a otras cuatro, confirmaron las autoridades.

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, una persona a bordo del helicóptero murió, junto con otra persona en tierra.

El sheriff de Broward, Gregory Tony, identificó al capitán de la BSO que murió en el accidente como Terryson Jackson, de 50 años, quien ha trabajado en la agencia durante 19 años. Tony dijo que conocía personalmente a Jackson desde hacía más de 14 años.

“Terryson era una estrella de rock. Era uno de los mejores de nosotros, uno de los más brillantes. Sangró esta profesión por dentro y por fuera todo el día”, dijo el sheriff. “Hay casi 6.000 personas en esta agencia. No voy a conocer a todos y no lo he hecho, excepto a ese hombre que conocí. Lo sabía muy bien. Y el tipo de esfuerzo y compromiso que tuvo con esta comunidad: impecable”.

Tony confirmó que una mujer que estaba dentro del edificio de apartamentos murió como consecuencia del siniestro. Dijo que los otros dos empleados de BSO que estaban a bordo del helicóptero pudieron salir arrastrándose y sobrevivieron.

Los identificó como el piloto Daron Roche, de 37 años, que ha estado en BSO durante cuatro años y el bombero/paramédico Mikael “Mike” Chaguaceda, de 31 años, que ha estado en BSO durante cinco años.

El accidente se informó poco después de las 8:45 am en el área de North Dixie Highway y Atlantic Boulevard, media milla al suroeste del Pompano Beach Airpark.

Tony confirmó que el equipo de rescate aéreo se dirigía a North Lauderdale, respondiendo a una llamada sobre una madre y su hijo.

"Estaban en el aire en un minuto", dijo. "Dieron 'ayuda' y apagaron la emergencia en dos minutos, y durante todo ese tiempo todavía tuvieron la previsión de notificar al departamento de bomberos local que no íbamos a poder aterrizar y que necesitaban poder llegar". allí y rescatar a estas personas. Así que estamos hablando del carácter de estos hombres y mujeres, o estos hombres en este caso, en esta unidad de aviación, mientras luchaban por su vida, estaban preocupados por la de otra persona”.

La Administración Federal de Aviación confirmó que tres personas estaban a bordo del helicóptero Eurocopter EC135 que “se estrelló contra una estructura”. Sky 10 estaba sobre la escena poco después de las 10 a. m., cuando un edificio de apartamentos en el área tenía un gran agujero en el techo con escombros quemados visibles.