Este jueves se produjo un incendio en la tienda de artículos de lujo Tiffany’s de la Quinta Avenida, de Nueva York. Hasta el momento no se reportan víctimas. Impactantes imágenes

Keith Powers, concejal de Nueva York y representante del East Side en la Alcaldía, ha señalado que la causa probable del incendio, que se ha declarado antes de la apertura del local, es la explosión de un transformador eléctrico.

Los bomberos de Nueva York ya se encuentran en el lugar y ha pedido a los ciudadanos en su cuenta de Twitter que eviten el área, una de las más transitadas de Nueva York.

El lugar donde se encuentra Tiffany’s, al lado de la Torre Trump, de la casa Louis Vuitton y a solo dos cuadras del Central Park, congrega cada día a miles de viandantes, clientes de estas tiendas o simples curiosos.

Así, el suceso ha sido captado por numerosas personas que han colgado en sus redes sociales vídeos del incendio. En ellos se observa el espeso humo negro que se filtra por debajo de la entrada principal del edificio. La sede acababa además de reabrir el pasado mes de abril tras cuatro años de trabajos.

Unfortunate fire today at Tiffany's in New York City. pic.twitter.com/ZCIoyEYnrg

— Cuty? (@rinachavezm) June 29, 2023