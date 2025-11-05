Dos hombres intentaron pasar por el interior del Río de la Plata en una camioneta aprovechando la marea baja, pero se llevaron una sorpresa cuando comenzó a subir el nivel del río y quedaron cubiertos por el agua, pero afortunadamente lograron salir con vida nadando hasta la orilla.

El insólito episodio ocurrió el último domingo en la localidad bonaerense de Berisso. Los ocupantes del vehículo intentaron cruzar desde la zona de Palo Blanco -en la costa berissense- hacia la Isla Paulino, en el Río de la Plata, para acortar el trayecto.

Sin importar que la zona contiene un lecho de barro inestable, los hombres cruzaron de todas maneras aprovechando la marea baja con una camioneta con carrocería antigua.

#Berisso | Quisieron cruzar el Río de la Plata desde Palo Blanco hacia Isla Paulino, pero quedaron encajados. Con la subida de la marea, el agua cubrió más de la mitad de la camioneta. No hubo heridos. pic.twitter.com/k9y0DpV2Hk — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) November 4, 2025

Sin embargo, el nivel del río subió rápidamente. A esto se sumó que el vehículo quedó atascado en el barro, por lo que el agua comenzó a rodear la cabina y sumergirla casi por completo.

Afortunadamente los ocupantes abandonaron el vehículo a tiempo y nadaron hasta la costa cercana, resultando ilesos del incidente. Tras una alerta al 911, equipos de Defensa Civil de Berisso se dirigieron rápidamente al lugar de los hechos para salvar a los hombres con un bote de rescate.

Puede interesarte

Roberto Scafati, titular de Defensa Civil, remarcó a los medios locales que el vehículo quedará semi sumergido y con la cabina bajo el agua, asegurando que "no la va a sacar nadie”.

Cabe destacar que se trata de una zona en el que no existe la presencia de guardavidas ni servicios de rescate inmediatos, por lo que las autoridades locales llamaron a tener precaución en el ingreso a áreas ribereñas por las condiciones inestables del terreno.