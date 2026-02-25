Un gran incendio destruyó la estatua de Nuestra Señora de Fátima que se estaba construyendo en el barrio de Pajuçara, en la Zona Norte de Natal (Brasil) este martes 24 de febrero. Según el equipo médico de emergencias SAMU, una persona que trabajaba en la construcción resultó herida, con quemaduras leves en las manos.

Según Sueldo Medeiros, inspector de construcción de la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), el incendio fue provocado por un cortocircuito en la máquina de soldar.

"Había dos trabajadores dentro soldando cuando se produjo un cortocircuito y una chispa encendió el material. Hay resina, está el propio poliestireno... La llama se propagó y ocurrió lo peor", dijo el inspector de construcción.

El Departamento de Bomberos informó a las 14:30 que había despachado equipos de extinción de incendios y rescate para controlar las llamas y garantizar la seguridad de la zona. Se desplegaron aproximadamente 20 bomberos.

Incendio de la estatua gigante de la Virgen en Natal.

La obra estaba a cargo del ayuntamiento de Natal. El plan era que, una vez terminada, la estatua alcanzara una altura de 35 metros, además de una base de 8 metros.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que en el lugar se encontraban trabajando en ese momento empleados del equipo del artista Ranilson Viana.

"Ranilson Viana también informó que asumirá toda la responsabilidad de restaurar la imagen y reanudará los servicios tan pronto como la estructura lo permita, sin ningún perjuicio económico para el municipio", informó la alcaldía.

La doctora Giuliana Medeiros, del SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias), informó que el equipo fue llamado debido al derrumbe de la estructura y recibió información inicial de que había dos víctimas en el lugar.

"Pero cuando llegó el equipo, los bomberos ya estaban en el lugar; sólo había una víctima, con quemaduras leves en la mano", explicó.

Daños totales

El inspector de construcción de Seinfra informó que la estatua estaba hecha de bloques de poliestireno y que sólo la cabeza y la corona, que aún no habían sido instaladas, no fueron destruidas.

Una maqueta del proyecto terminado.

"Se fabrica con bloques de poliestireno, y luego estos módulos se recortan con un robot. A continuación, se forman la cara y el torso a partir de los módulos. En resumen, se crea toda la estructura. Después, se izan", explicó.

La teniente del Departamento de Bomberos Marcelly María dijo que el equipo encontró "mucho material combustible" en la estructura.

"Poliestireno, fibra de vidrio... Eso es un poco complicado. Puede provocar que el incendio se propague rápidamente a gran escala", dijo.

El teniente explicó que la causa del incendio, sin embargo, sólo será confirmada tras una investigación de la Policía Científica.

"Investigarán y determinarán la causa del incendio. Pero lo que decían los trabajadores era que había gente soldando allí arriba y que lo vieron. Aún no se ha certificado; aún necesitamos obtener toda la certificación para asegurar la investigación", recalcó.

El proyecto estaba a punto de completarse

La inversión total del proyecto fue estimada en R$ 15 millones, según la Secretaría de Infraestructura Municipal, abarcando, además de la estructura, la pavimentación de calles adyacentes, accesibilidad, iluminación, cercado, estacionamiento y otras comodidades.

El inspector de construcción de Seinfra, Sueldo Medeiros, explicó que la obra estaba prevista que estuviera concluida en marzo de este año, faltando solamente la pintura.

Según él, con el colapso se elaborará un nuevo cronograma para el proyecto y se reevaluará el uso del material.

"No digo cambios, pero tomaremos algunas precauciones para evitar problemas, incluso después de que la imagen esté totalmente establecida y operativa", dijo.