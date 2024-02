Un centro de reciclaje ubicado en el barrio porteño de Barracas se incendió este sábado a última hora de la tarde. La columna de denso humo negro se elevó y cubrió un sector del sur de la Ciudad de Buenos Aires, mientras las llamas se propagaban por las fuertes ráfagas de viento que afectan a la zona.

Todo comenzó cerca de las 20. Bomberos de la Ciudad recibió un llamado de urgencia para atender el incendio en un predio ubicado en Herrera al 2.200, a pocos metros del Riachuelo. Acudieron siete dotaciones de bomberos, ya que las llamas se propagaron de forma generalizada. También trabajaban seis unidades del SAME.

Un factor crítico fue el viento que comenzó a soplar este sábado a la noche desde el sur. De acuerdo al alerta emitido por el Servicio Meteorológico, puede ir de 35 a 50 kilómetros por hora, con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora.

Debido a ese factor y a la ola de calor que afecta a la Ciudad hace días, el tinglado del lugar estaba cediendo. De forma preventiva se efectuó el corte de calles y se desplegó un perímetro de seguridad de 200 metros.

"Es un incendio de magnitud. Tenemos unidades de triage y ambulancias, pero estamos en una fase absolutamente preventiva", dijo Alberto Crescenti, director del SAME. "Hay papeles, muchos elementos que hacen fuego. Estamos esperando que Bomberos controlen las llamas, nada más", añadió.

Si bien no había personas en el predio al momento del siniestro ni se registraron heridos, Crescenti puntualizó que seis vecinos del centro de reciclaje -afectados por la inhalación de humo- necesitaron recibir suministro de oxígeno. "Pero no los vamos a tener que trasladar, no están involucradas por cercanía", aclaró.

En el lugar se encuentra el Centro Verde Barracas, que cubre una superficie de 2.460 metros cuadrados. Fue inaugurado en 2012, se presentó como una medida innovadora en Sudamérica.