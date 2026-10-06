Un ataque armado registrado en el centro de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, dejó como saldo dos hombres muertos. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Democracia y Libertad, cuando las víctimas circulaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de color negro.

El momento de la agresión fue captado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron difundidas posteriormente en redes sociales. En el video se observa cómo el automóvil negro circula por la zona y termina impactándose contra otros vehículos. Acto seguido, dos sujetos que portaban armas largas se aproximaron a la unidad y realizaron varios disparos contra los ocupantes.

🇲🇽 Un ataque armado en Guanajuato, México, dejó un saldo de dos hombres muertos. https://t.co/sUCbuPylJn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 4, 2026

De acuerdo con las imágenes, los presuntos responsables abordaron una camioneta negra que los esperaba en el lugar. Tras retirarse, regresaron a la zona para efectuar más detonaciones contra el vehículo. Tras el ataque, los dos hombres que se encontraban en el interior del Jetta perdieron la vida.

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Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar tras recibir los reportes de la agresión. Al revisar la unidad, confirmaron el deceso de las dos personas. La zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el doble homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni se han reportado personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables.