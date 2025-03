Una mujer vivió un momento muy angustiante cuando le dieron la noticia de que su novio había fallecido en un accidente de tránsito con su moto. Sin embargo, al llegar al lugar e ir a ver el “cadáver”, se encontró con una inesperada sorpresa: todo había sido una broma para pedirle casamiento.

El insólito hecho, ocurrido en Brasil, fue compartido por la usuaria de TikTok @Klissiasarmento, quien mostró cómo acudió junto a sus familiares al lugar del supuesto accidente y fue sorprendida por su pareja y los amigos. La peculiar broma quedó registrada en video y generó todo tipo de repercusiones entre los usuarios de redes sociales.



Cuando ella se acercó llorando, le quitó la sábana y, en lugar de una tragedia, se encontró con que su novio estaba fingiendo su muerte. Inmediatamente, el joven se incorporó y abrazó a su novia, quien estaba en estado de shock, temblando y con una crisis de llanto. “¡No me hagas eso, amor!”, gritó la mujer, mientras su novio trataba de calmarla.

Finalmente, el novio, quien sostenía un ramo de flores y una caja con un anillo dentro, y le pidió casamiento a su novia. Pese a la conmoción inicial, la mujer acepta casarse con él, aunque entre risas y reclamos por el susto que le hizo pasar.

Las reacciones de los usuarios

El video se llenó de comentarios de usuarios que no tardaron en reaccionar a la peculiar propuesta. Mientras algunos encontraron la situación graciosa y original, otros consideraron que fue una broma demasiado cruel y “pesada”.

“Más que propuesta de matrimonio, fue prueba de amor”; “Si quería que no se olvide, lo logró”; “El amor en su máximo esplendor, la emoción de la mujer no tiene precio”; “Si esa es la propuesta de matrimonio imagínense la del divorcio”; “¿propuesta romántica o trauma?”; “La peor propuesta de matrimonio”; “No solo no me caso, sino que no me ve nunca más en su vida”; “Tantas maneras que hay y eligió la peor”; “Casi la mata”, fueron algunos de los comentarios.