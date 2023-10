Tener amigas no solo significa compartir salidas, charlas y buenos momentos, sino que son aquellas personas que llegan mágicamente y que elegimos personalmente para que formen parte de nuestra vida.

Son quienes nos ayudarían en cualquier momento y situación límite.

Es por eso que se registró en un video la forma en que una chica colaboró con su amiga para que no padezca mucho más una impensada “picadura” en el mar.

Puede interesarte

Según se pudo observar en un video compartido en Tik Tok se puede ver como ella corre a la orilla del mar, luego salir de este y afirmar que había sido picada por algo raro le pide a su amiga que la orine para aliviar el dolor y escozor.

El video sumó más de 424 mil “likes” y comentarios.

"¿Alguien más recordó la película con Ben Stiller?”, “Marcando territorio”, “Yo no puedo hacer pipí ni cuando hay gente en los baños público que se me espanta”, “Cómo levanta la pierna modo perrito”, “Sirve la arena caliente no es necesaria la orina”, “He leído que incrementa el dolor que solo debiste enjuagar con ayuda de mar o solución salina”.