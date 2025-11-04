Un episodio insólito se volvió viral en San Juan durante la noche de Halloween. Un auto Peugeot 207 blanco apareció con rayones y mensajes cargados de emoción pintados en sus vidrios y puertas, entre ellos las frases “Te extraño”, “Volvé” e “Infiel” sorprendieron a los jóvenes a la salida del boliche.

El auto fue grabado y luego publicado por una usuaria de TikTok que asistió a la fiesta el 31 de octubre, quien escribió en su posteo: “Vas a bailar y te encontrás con esto a la salida”. En pocas horas, el video acumuló cientos de mensajes entre asombro y desconcierto.

Entre disfraces y calabazas, el episodio vinculado a un conflicto sentimental sorprendió en plena madrugada a quienes salían del boliche, cuando repararon en un auto cubierto de mensajes pintados en rojo, entre ellos la frase “Te extraño, infiel”.

@ericabeatrizagu41 vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja ♬ sonido original - Erica

El vehículo fue hallado con inscripciones en pintura blanca durante la madrugada del 1° de noviembre, en plena celebración de Halloween en San Juan (Foto: captura de pantalla de video)

Según Canal 13 San Juan, el episodio ocurrió en el estacionamiento de un boliche en el Médano de Oro, que fue clausurado esa misma noche tras un operativo policial. La escena, grabada de noche y con música de fondo, generó desconcierto entre los presentes.

En los comentarios del video abundaron las bromas e ironías. “Si era infiel, porqué quería que vuelva”, escribió una usuaria. Otra agregó: “La mejor declaración de Halloween”. Aunque también hubo quienes repararon en la magnitud del daño.

Hasta el momento no trascendió quién es el propietario del vehículo ni se informó si se inició una investigación por los daños.