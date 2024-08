Recientemente, Coldplay presentó “We Pray”, uno de los adelantos de su próximo álbum, Moon Music, que está programado para su lanzamiento el 4 de octubre. Aunque el álbum completo aún no ha sido lanzado, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar el primer sencillo, “feelslikeimfallinginlove”.

Para la creación de “We Pray”, la banda liderada por Chris Martin contó con la colaboración de Tini Stoessel, el músico nigeriano Burna Boy, la rapera británica Little Simz y la cantante palestino-chilena Elyanna. Tras el exitoso estreno de este adelanto, el grupo se encuentra actualmente trabajando en la filmación del videoclip oficial.

En este proyecto, Coldplay ha incluido a todos los colaboradores de la canción en el video, que se está grabando en Dublín, Irlanda. Durante las filmaciones, Chris Martin y Tini Stoessel fueron vistos en las calles de la ciudad, rodeados de cientos de personas que estaban presentes para observar el rodaje.

Coldplay grabando el video oficial se 'We Pray' en las calles de Dublin junto a Burna Boy, Little Simz, Elyanna y Tini. pic.twitter.com/iNVAJW0cYO — más Coldplay (@mascoldplay) August 28, 2024

Durante el evento, la cantante de “Cupido” fue capturada en video saludando a algunos fanáticos argentinos que estaban en el lugar, e incluso tuvo una breve charla con una joven de Córdoba.

Los cinco artistas se unieron para una interpretación en vivo del tema, sin un escenario formal ni previo aviso, lo que permitió a los afortunados presentes en Dublín disfrutar de una actuación espontánea.

TINI hablando con un fan en Dublín, Irlanda.



pic.twitter.com/Nh4ss0NRYb — TINI Info (@PeruconTini) August 28, 2024

La canción, que aborda temas de libertad y esperanza con la oración como símbolo central, incluye el estribillo: “Sé que en algún lugar el Cielo está esperando / Y por eso rezamos / Sé que en algún lugar hay algo asombroso / Y por eso rezamos / Sé que en algún lugar no sentiremos dolor / Hasta que lleguemos al final del día”.

Desde el sitio oficial de Coldplay también se ha confirmado que Tini Stoessel lanzará su propia versión del tema, que estará disponible en plataformas de streaming a partir del 6 de septiembre. Este no es el primer encuentro entre la artista argentina y Coldplay; durante la gira “Music For The Sphere” del grupo británico, Tini se unió a ellos en el escenario de River para interpretar “Carne y hueso”. Además, “We Pray” fue interpretada en vivo por Chris Martin en el Festival de Glastonbury, con la participación de Little Simz, Elyanna y Burna Boy, quien apareció en el evento mediante un video.