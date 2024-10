El reconocido estilista canino Gabriel Feitosa, originario de Brasil y propietario de una boutique para mascotas en San Diego, desató una fuerte polémica en las redes sociales tras compartir su más reciente creación: tiñó a un perro con el diseño de un esqueleto por Halloween. La publicación, que rápidamente se volvió viral, alcanzó 2,5 millones de visualizaciones en TikTok y 47 millones en Instagram generando opiniones encontradas entre los usuarios.

En el video, @gabrielfeitosagrooming muestra el proceso de transformación de “Edea” quien después de ser rasurado y pintado, con la ayuda de su equipo de estilistas, terminó luciendo como una calavera: “¡El nuevo look de Edea está listo para Halloween!”, escribió el artista junto al video, en donde retrató el antes y después del creativo tinte.

Además compartió otro video, en el que el can, con su aspecto de esqueleto, realiza un truco en el que finge su deceso para recibir unos bocaditos de manzana. Este segundo clip acumuló solo en TikTok 73 millones de reproducciones y 13 millones de likes: “Edea literalmente moriría por chips de manzana... o, ¿será que ya está muerta?” bromeó Feitosa en referencia al aspecto cadavérico del animal.

Las redes reaccionan: opiniones encontradas

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Si bien algunos usuarios se mostraron encantados con la transformación y el cuidado de Edea, otros criticaron duramente al estilista por lo que consideraron un maltrato. “Maldad pura”, escribió un usuario, mientras que otro preguntó: “¿Cómo va a interactuar con otros perros con esa imagen?”. A pesar de las críticas, el creador del video también recibió elogios: “Esta bien lindo tu Snoopy cadavérico”, “El ganador del concurso de disfraces de Halloween” y “Hago el mismo trabajo que vos. Sos mi inspiración, pero la gente no deja de atacarme”, comentaron.

En medio de la polémica, algunos usuarios aprovecharon para aclarar ciertos mitos sobre el uso de tintes en mascotas. “Por favor, antes de comentar que perjudican a los perritos usar colorantes, hay tintes vegetales que no les causan daño a la piel, ya que no tienen químicos como los que se usan en humanos”, explicó un seguidor, defendiendo el trabajo de Feitosa. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en que los animales no deberían ser tratados como objetos para el entretenimiento humano: “El tema no es que sea dañino o no, es que los animales no están para que hagamos con ellos lo que nos dé la gana”.

Puede interesarte

El peluquero canino garantiza el uso de productos seguros y de calidad para las mascotas, con opciones de tintes vegetales y técnicas de corte especializadas. Además en su Instagram dejó por sentado que: “Los colorantes duran aproximadamente 3 meses en un perro con crecimiento continuo de pelo. Estuve haciendo esto durante 18 años, los perros salvaron mi vida y me formaron en quien soy. Nunca los estresaría ni les haría daño”.

Gabriel tiene en San Diego su exclusiva pet boutique. Su local, que cuenta con áreas sin jaulas y servicios de peluquería de alta gama, ofrece desde cortes creativos hasta transformaciones completas. Un corte como el que le realizó a Edea cuesta entre 500 y 600 dólares.