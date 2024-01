Un criminal resultó lesionado después de enfrentarse con la Policía cuando intentaba asaltar a una familia de turistas que se había detenido en el conocido parador Atalaya de la ruta 2, en dirección a la costa atlántica bonaerense, cerca de Chascomús.

Alrededor del mediodía, dos criminales abordaron la camioneta de una familia con la intención de robar mientras esta se detenía en un área de descanso para almorzar. Se informa que utilizando un inhibidor, los ladrones lograron abrir la camioneta y sustraer varias pertenencias. Sin embargo, al activarse la alarma, intentaron escapar.

Alertado por los gritos de la mujer que exclamaba "me roban, me roban", un oficial de la Policía Bonaerense que estaba fuera de servicio en el lugar ordenó a los delincuentes detenerse. Sin embargo, estos intentaron embestirlo con su automóvil Volkswagen Up blanco, que tenía una matrícula falsa.

Esto provocó un intercambio de disparos que resultó en una herida grave en el muslo para uno de los ladrones. Otro delincuente se entregó, mientras que un tercero logró escapar y actualmente está siendo intensamente buscado en la zona.

La mujer que fue víctima del intento de robo recibió atención médica debido a la crisis nerviosa que experimentó después del ataque.

Este incidente ocurrió después de que se detuviera a dos adolescentes de 15 y 17 años, acusados de participar en el asesinato de Nicolás Riccardi (16), a quien apuñalaron para robarle la mochila en Chascomús. Con estos arrestos, ya son tres las personas detenidas por este crimen.