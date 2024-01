Un hombre fue víctima de un fugaz robo en pleno centro de Bernal mientras tomaba un café con su cuñado en un bar. En cuestión de segundos, un delincuente se acercó, le apuntó con un arma y se llevó su mochila.

Tal como se puede ver en las imágenes que quedaron plasmadas en las cámaras de seguridad del local, Bruno, la víctima, quedó en shock ante la situación que duró menos de tres segundos.

El hecho ocurrió este jueves a las 11 de la mañana. Bruno contó que en ese momento le costó entender qué estaba pasando: “Por eso mi postura de total incredulidad”. “Justo estábamos hablando de la inseguridad y dijimos, paradójicamente, que en ese momento nos sentíamos seguros”, agregó.

“Me deja paralizado que me habla de un bolso y plata. Solo estaba mi mochila con poca plata, tenía la computadora, nada más. Y también, que me apunta con el arma y me gatilla en la cabeza, se escucha en el video”, contó consternado.

“Es difícil contextualizar lo que es, estás en el centro de Bernal tomando un café y al lado había una familia. Estábamos tranquilos y termina pasando esta situación”, agregó sorprendido.

Bruno contó que emigró hace 5 años a Estados Unidos, justamente motivado por la inseguridad que se vivía en la Argentina. En esta oportunidad, volvió con su pareja a visitar a sus seres queridos para contarles que va a ser papá: “Es una lástima que a una semana de volvernos, la familia casi se achica”.

En cuanto al robo, el joven contó que dentro de la mochila tenía su computadora, sus lentes de sol con aumento y toda su documentación, tanto argentina como estadounidense.