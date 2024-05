En un viaje de egresados suele pasar diversos tipos de situaciones como la que le tocó vivir a una estudiante de un colegio secundario que estaba en San Carlos de Bariloche, se puso a tomar agua de un río y, segundos más tarde, descubrió una asquerosa situación a pocos metros de distancia.

La chica estaba junto a sus compañeros en una de las tantas salidas que ofrece este tipo de viajes juveniles y, al parar en una excursión en un río, la adolescente decidió beber agua de un río pensando que era pura... hasta que una compañera le avisó algo terrible que la hizo gritar del asco.

El video del momento fue publicado en TikTok y muestra que los estudiantes estaban paseando por uno de los bosques y una chica se agachó para refrescarse. Fue en ese momento cuando una compañera le avisó que un desconocido estaba haciendo pis en el río.

"Estás tomando agua sucia", le comentó otra compañera. Inmediatamente, la joven gritó del asco y el video se hizo viral. "Momentos antes de la tragedia", se lee en el título de la grabación.

La publicación llegó a 2,4 millones de reproducciones y 175 mil “me gusta”. “A mi tío le pasó algo parecido, tomó agua, caminó río arriba y descubrió una oveja muerta”, comentó un usuario. “Mis coordinadores me dijeron que si tomaba esa agua iba a tener suerte”, agregó otra seguidora.

En tanto, otros seguidores de la plataforma agregaron comentarios como "bue independientemente si estuviera meada el agua, no tendrías que beber de ahí por que la diarrea que te va a dar vas ser inolvidable, todos las que la tomamos en mi viaje (yo incluida) tuvimos diarrea el resto de la semana JAJSJAJJJJAS", "Yo tome esa agua de donde corre y me cague encima medio viaje no recomiendo y me webiai, lo hice en la gira de estudios JAAJAJ nos dijeron q la tradición era tomar agua sin tocarla con las manos" y "asi volverías a Bariloche ajaj años y aún no regreso (menos mal no me hizo mal esa vez)".