La influencer brasilera Thais Carla apareció en las últimas horas en sus redes sociales para contar sobre el gran susto que pasó con su hija, Eva, de 3 años, luego de que una puerta de vidrio se le rompiera encima.



En un video compartido en historias de Instagram se puede ver que la pequeña se encontraba jugando cuando decidió abandonar el lugar y cerrar la puerta de vidrio. Antes de que pueda terminar la acción, la puerta se rompe y ella se asusta.

"Dios mío, gente, fue una tragedia lo que pasó aquí. El blindex se rompió y cayó encima de Eva. Todavía estoy abrumada por lo que pasó, es angustioso", dijo Thais Carla en un video.

Puede interesarte

¿Quién es Thais Carla?

Romper los estereotipos de belleza es una tarea que muchas mujeres se toman en serio. Buscan que queden atrás esos lineamientos de que el cuerpo perfecto es aquel que tiene curvas de cierta medida. Es el caso de Thais Carla, una verdadera influenciadora que ha ganado toda la confianza en su cuerpo al punto de que no se avergüenza de mostrarlo en bikini.

Quizá su figura no encaje en las medidas de las grandes compañías de moda, lo cual no quiere decir que no tenga estilo o que no pueda vestir prendas sin sentir que está fallando a alguna regla de etiqueta impuesta por quién sabe quién.

“El estándar de belleza es lo que te haga sentir feliz”, enfatiza Thais Carla, que acumula más de 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, algo que valida su trabajo por normalizar el hecho de que los cuerpos son distintos y no hay que ‘matarse’ por la aceptación de la sociedad.