El Lago Nahuel Huapi, que rodea a gran parte de las provincias de Neuquén y Río Negro, es conocido por sus hermosos paisajes y su agua cristalina de origen glaciar. Sin embargo, también es un lugar que se asocia como el “hogar” de una extraña criatura mitológica llamada “Nahuelito”, un supuesto monstruo acuático similar a los dinosaurios.

En varias ocasiones, vecinos del lugar y turistas dieron aviso de diversos avistamientos y hasta presentaron pruebas. Ahora, volvió a suceder: dos jóvenes que estaban de paseo por la zona, se percataron de un inusual movimiento en la superficie del agua y decidieron grabarlo.

“Estábamos en el lago y de repente se empezó a notar algo en el lago y comenzamos a grabar. Nos mantuvimos alejados porque no sabíamos qué era, pero era algo que avanzaba”, contó Manuel, el chico de 23 años que filmó la escena, en diálogo con LMNeuquén.

Si bien al principio tomaron distancia por precaución y porque no sabían lo que era, la sospecha de que se trataba del mítico monstruo apareció por sus mentes: “No sé qué era, no lo puedo precisar, pero era bastante grande”, agregó.

En las imágenes que se pueden ver en el video, se puede distinguir la presencia de una enorme figura que se desplaza sobre el agua y que deja ver solo una parte de sí en la superficie. “No pasa ni una lancha, si fuera una ola tendría que llegar hasta acá. Es raro”, se escucha decir al joven que capturó el increíble momento.

Ante la sorpresa de ser los posibles testigos del protagonista de la leyenda local, trataron de buscarle una explicación, aunque sin mucho éxito: “No son olas por el viento porque si no se habrían notado donde estábamos nosotros”, explicaron los turistas.

“Un momento después ya no se vio más. Se sumergió y no lo vimos más. Creo que no es muy raro lo que pasó, pero bueno, puede haber cosas extrañas bajo el agua que nunca se sabe”, concluyó Manuel.