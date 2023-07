Las autoridades aseguraron que el tránsito se restablecerá “en un futuro próximo” e instaron a la población a usar otras rutas que conectan la provincia de Jersón con Crimea.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado la noche de este jueves algunos tramos del puente Chongar, que conecta la provincia rusa de Jersón con la península de Crimea, comunicaron las autoridades locales.

El gobernador interino de la provincia de Jersón, Vladimir Saldo, denunció que se trata de otro ataque “bárbaro” de Kiev y explicó que, “según informaciones preliminares”, se utilizaron misiles de crucero Storm Shadow de largo alcance suministrados por el Reino Unido.

Como resultado de los impactos, el pavimento de los tramos fue dañado, pero no se registraron víctimas. Saldo aseguró que la circulación se restablecerá “en un futuro próximo”.

Por su parte, el jefe de Crimea, Serguéi Aksiónov, señaló que ahora los especialistas llevan a cabo las diligencias pertinentes en el lugar para determinar el tipo de munición.

Asimismo, destacó que el tránsito se organizó de forma temporal por una ruta de reserva.

Mientras, el representante del movimiento ‘Juntos con Rusia’, Vladímir Rógov, comunicó que uno de los misiles impactó contra un puente antiguo sobre el golfo de Sivash que ya no se usa.

Otra acción “totalmente sin sentido”

En sus comentarios sobre el ataque, el gobernador interino de la provincia de Jersón se refirió al ataque como “otra acción totalmente sin sentido” por parte de Kiev, que la perpetró siguiendo “órdenes de Londres”. Saldo aseguró que el operativo ruso en Ucrania “no se verá afectado en modo alguno”, dado que existen otras rutas terrestres a Crimea.

CCTV footage emerged of the moment of the first strike on the #Chonhar / #Chongar bridge in occupied southern #Ukraine . #RussiansGOHOME pic.twitter.com/moHOtQQTiJ

The Chongar Bridge became a bit tired tonight. The occupying authorities blame Storm Shadow missiles for it, although in some places there is a version that this was GLSDB. And now it is recommended to use the road through Armyansk to leave Crimea

Good luck pic.twitter.com/5FYSOKZgYk

— Тетяна Попова (@tatianapopova7) June 22, 2023