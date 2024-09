Un camión atmosférico perteneciente a la empresa La Lujanera perdío el control y chocó contra la fachada de la empresa pesquera Ártico en la calle Guanahani al 3400, en la zona del Puerto. El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana.

Aunque el impacto fue grave y provocó importantes daños materiales, no se registraron heridos ni víctimas. El conductor, Juan, resultó ileso y aseguró que el accidente se debió a una falla mecánica.

"Se me cortó el palier y no podía frenarlo", explicó Juan a Canal 8. "Empecé a gritarle a todo el mundo que se corra, que se vayan para atrás. No había otra opción".

El accidente fue capturado por las cámaras de seguridad de la empresa y mostró el momento del choque, incluyendo el desprendimiento del tubo trasero y el derramamiento de líquidos cloacales en la calle.

Trabajadores del lugar afirmaron que si el accidente hubiese ocurrido durante el cambio de turno, podría haber sido "una tragedia". Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.