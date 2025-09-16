Un camión de una empresa refresquera cayó la tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025 en un socavón de gran tamaño en la colonia Revolución (calle 4 y avenida 5), en Iztapalapa. De acuerdo con los reportes iniciales, el hundimiento mide aproximadamente 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad, y se originó por la afectación de un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro.

📹 #Video | La tarde de este sábado un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa). pic.twitter.com/iCzUYzJqd4 — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) September 14, 2025

Hasta el cierre de esta edición no se registraron personas lesionadas. En videos captados por vecinos y servicios de emergencia se observa el momento en que el terreno se fractura aún más, lo que provocó que la unidad terminara por precipitarse y quedar completamente en posición vertical dentro de la oquedad.

La alcaldía de Iztapalapa informó a través de su cuenta de X que personal municipal ya se encuentra en la zona. “La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz llegando a coordinar las primeras acciones para proteger a las y los vecinos de la calle 5 de la colonia Renovación donde un camión de empresa refresquera cayó en un socavón”, señaló la publicación.

Al lugar arribó personal de Servicios Urbanos, que confirmó la presencia de un colector bajo el punto del hundimiento, por lo que se solicitó el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA). Asimismo, equipos de la alcaldía colaboran en las maniobras para retirar el camión.

Minutos más tarde, la alcaldesa detalló que los primeros reportes apuntan a un colapso en la red de drenaje —descrita como infraestructura antigua— y anunció la llegada de una grúa tipo pluma para extraer la unidad. “Estamos al pendiente”, indicó.

En imágenes difundidas por la autoridad se aprecia el camión encajado verticalmente dentro del socavón. La zona fue acordonada mientras se evalúan los riesgos para viviendas y vialidades aledañas y se define el procedimiento de retiro seguro del vehículo