El hecho ocurrió a unas tres cuadras de lay fue registrado por una de las pasajeras que viajaba en el transporte público.

Los casos de imprudencia vial en el país se repiten a diario y, en varias ocasiones, quedan registrados en videos de celulares o cámaras se seguridad públicas o privadas. Es, en este contexto, que en las últimas horas se viralizaron las imágenes de un conductor de la línea de colectivos 150 que utilizaba el teléfono celular mientras manejaba y termina embistiendo a un ciclista.

Puede interesarte

El hecho ocurrió en Mitre y Rodríguez peña, a unas tres cuadras de la Plaza del Congreso, en el barrio porteño de Montserrat y fue registrado por una de las pasajeras que viajaba en el transporte público que, atónita por la imprudencia del conductor, comenzó a grabarlo.

Lo que la mujer no sabía es que ese accionar negligente por parte de un conductor profesional derivaría en un incidente de tránsito, ya qué, terminó chocando a un ciclista del que aún no se conoce el estado de salud porque no se habría efectuado una denuncia.

Puede interesarte

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades policiales y judiciales comenzaron una actuación de oficio para dar con los protagonistas de la secuencia. “A raíz de no tener actuaciones por denuncias o desplazamientos y de haberse viralizado por la aplicación Tiktok el hecho del colectivero de la línea 150 conduciendo con el celular en mano y luego haber arrollado a una persona a tres cuadras de plaza congreso, se iniciaron actuaciones de oficio, con intervención de la Fiscalía contravencional”, indicaron desde la Policía de la Ciudad.

La línea 150 es una de las que recorren la Ciudad de Buenos Aires y un par de localidades del conurbano bonaerense. A lo largo de su trayecto, que arranca en la estación de Retiro, luego pasa por los Tribunales, San Cristóbal, Constitución, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa 1-11-14, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Celina y termina en Villa Madero.

Lo que la mujer no sabía es que ese accionar negligente por parte de un conductor profesional derivaría en un incidente de tránsito, ya qué, terminó chocando a un ciclista del que aún no se conoce el estado de salud porque no se habría efectuado una denuncia.

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades policiales y judiciales comenzaron una actuación de oficio para dar con los protagonistas de la secuencia. “A raíz de no tener actuaciones por denuncias o desplazamientos y de haberse viralizado por la aplicación Tiktok el hecho del colectivero de la línea 150 conduciendo con el celular en mano y luego haber arrollado a una persona a tres cuadras de plaza congreso, se iniciaron actuaciones de oficio, con intervención de la Fiscalía contravencional”, indicaron desde la Policía de la Ciudad.

La línea 150 es una de las que recorren la Ciudad de Buenos Aires y un par de localidades del conurbano bonaerense. A lo largo de su trayecto, que arranca en la estación de Retiro, luego pasa por los Tribunales, San Cristóbal, Constitución, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa 1-11-14, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Celina y termina en Villa Madero.