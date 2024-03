En medio de las intensas lluvias que afectan a Gerli, un suburbio de Buenos Aires, se registró un impactante episodio de violencia. Un hombre arrastró a una mujer en el capot de su auto durante varios metros, poniendo en peligro su vida.

La escena, que fue captada en video por un vecino, muestra la brutalidad del ataque y la valentía de la víctima, identificada como Mariel.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y República del Líbano, una de las zonas más afectadas por el temporal que azota la región desde la madrugada del lunes. Según el testimonio de Mariel, ella intentaba evitar que el hombre provocara un oleaje en la calle, lo que podría haber causado inundaciones en las casas cercanas.

"Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó", relató la mujer en una entrevista para "Mediodía Noticias" por eltrece.

Afortunadamente, Mariel resultó ilesa en el incidente, pero la violencia del ataque ha conmocionado a la comunidad. Tras el incidente, un grupo de vecinos persiguió al agresor y lo golpeó. El conductor, que iba acompañado de su esposa en un Volkswagen Suran, enfrentará consecuencias legales por su peligrosa y violenta acción.