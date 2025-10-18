Un impresionante rescate tuvo lugar en China esta semana. Un automovilista hizo una maniobra brusca y terminó en el río. Un testigo que advirtió lo que pasó, no lo dudó y se tiró al agua para salvar al conductor que había quedado atrapado adentro del coche.

El impactante episodio tuvo lugar este jueves en la ciudad de Taizhou, China, y quedó registrado en un video filmado por una persona que presenció el rescate. El hombre estaba completamente sumergido y sobrevivió gracias al rápido accionar del valiente socorrista.

De acuerdo con la información publicada por el Daily Mail, el auto marca Audi terminó sumergido en el río Yangtsé, el más importante del país, después de que el conductor realizara una maniobra brusca para evitar atropellar a una mujer mayor que circulaba en bicicleta.

In a terrifying incident last Thursday, a car suddenly plunged into a river, trapping its occupants. A brave passerby jumped in, smashed the sunroof, and rescued the trapped person. (Oct 14)



📍Lianhua No. 2, Hailing District, Taizhou City, China. pic.twitter.com/6yV1pjpnIC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 17, 2025

En las imágenes se observa al coche completamente sumergido en el agua, sólo asomaba en la superficie la parte superior. El hombre vio lo sucedido y se tiró al río a gran velocidad. Se trepó y rompió el techo de vidrio solar con una enorme piedra. Inmediatamente sacó al hombre del agua semiinconsciente.

El conductor tomó una bocanada de aire y se recostó exhausto sobre el techo del auto. Luego le hicieron llegar un salvavidas, con el que lo arrastraron hasta la orilla para luego sacarlo del agua y brindarle asistencia médica.

Puede interesarte

Según precisó el citado medio, el héroe que le salvó la vida al automovilista es un exsoldado llamado Di Shuangcheng, de 40 años de edad.