Una batalla campal entre estudiantes se desató en el patio del Colegio Normal 2 de La Plata y todo quedó registrado por testigos del hecho, lo que provocó que el video se viralice en minutos. Una preceptora debió intervenir para evitar que la agresión escale, y resultó herida.

El hecho sucedió este martes 4 de noviembre en horas de la mañana en el edificio ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, cuando un ex alumno de la institución educativa ingresó y comenzó a golpearse, insultarse y amenazarse con otros chicos.

Ante la mirada de estudiantes de otros cursos, hubo quienes filmaron los hechos, mientras que otros intentaron separar.

Las imágenes a las que accedió la agencia Noticias Argentinas muestran una confrontación en donde una de las víctimas recibe golpes mientras estaba tirado en el piso y como uno de los agresores, que estaba con el torso descubierto, se lo ve con lesiones en la parte derecha del tórax.

Las autoridades no emitieron ningún comunicado, aunque se sabe que no es la primera vez que ocurre un caso de esta naturaleza.

Un testigo explicó que la preceptora herida tuvo lesiones luego de que intentó separar a los estudiantes: “En medio del forcejeo se cayó y se golpeó”.

Por último, fuentes policiales indicaron que se investigarán los hechos y que se esperan sanciones para los estudiantes en las próximas horas.

Mónica, una de las preceptoras, confirmó ante la prensa que todo inició cuando el ex alumno, que había sido echado el año pasado por su conducta violenta, ingresó con un palo de escoba a la escuela.

Sobre la situación que se registraron en los últimos días dentro de las escuelas de todo el país, la docente expuso: “Me entristece lo que está pasando en todas las instituciones. Estamos muy solos”.

“Las autoridades tienen que cambiar esto. ¿Están esperando una tragedia?”, cuestionó y expresó: “Es triste venir a trabajar y sentir que en cualquier momento puede pasar algo, pero tengo que seguir trabajando con ese miedo”.