Un acto de intolerancia y de molestia reiterada protagonizó un sujeto en México que corrió a un trabajador de la construcción mientras este almorzaba en la parte frontal de su vivienda.

El hecho quedó grabado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, donde describieron la situación como un supuesto acto de intolerancia de un "gringo", hombre de presunta nacionalidad estadounidense, contra un albañil que trabaja en una zona urbana de la ciudad costera de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

El video que se viralizó y generó repudio en redes sociales, fue divulgado por una usuaria de TikTok, quien grabó el momento en el que el adulto mayor increpa al albañil justo cuando estaba comiendo bajo la sombra y le exige que se retire lejos de su casa.

"Oigan, así es como los americanos tratan a nuestra gente. No pueden dejar a la gente sentadita comiendo. Miren como nos tratan y todavía lo siguen para que se vaya. ¿Realmente queremos a este tipo de gente en nuestro país?", cuestionó la mujer mientras grababa la situación dentro de su carro.

👱‍♂️💢Un hombre estadounidense corre a un albañil que comía en la acera en México, y los ciudadanos se levantan para protestar contra él pic.twitter.com/hr1dOp9LfN — Sepa Más (@Sepa_mass) April 24, 2025

Además, la conductora comentó que el hombre alterado también había corrido previamente a unos niños que estaban sentados al otro lado del frente de su casa. Tras viralizarse el video, rápidamente los transeúntes comenzaron a llegar al lugar para protestar por el gesto de intolerancia del presunto estadounidense.

Incluso, se armó un grupo en redes sociales titulado 'Carne asada en casa del gringo amargado', en el que se inscribieron más de 1.000 personas y que cita a las personas para el próximo domingo 27 de abril a las 6:00 de la tarde, "afuera de la casa del gringo".

Al sitio llegaron motorizados, trabajadores de la construcción, civiles y hasta un muñeco gigante de la caricatura 'Pikachu', que comenzaron a hacer reclamos frente a la casa del hombre. Algunos de ellos se sentaron a comer en el lugar, otros pusieron música, bailaron, hicieron ruidos con sus motos y se pronunciaron en contra de su presencia.

"Aquí manda México, manda México, no mandan los gringos, aquí manda México y a México se le respeta", dijo un motorizado frente al portón de la vivienda. La situación escaló a tal punto, que el tráfico colapsó en las calles cercanas a la zona y llegaron al lugar agentes de la Policía para acabar paulatinamente con la protesta.

¿Quién es el supuesto "gringo"?

Tras la fuerte manifestación frente a su vivienda, el hombre que corrió al albañil señaló, citado por la prensa local, que no era "gringo", que su nombre es José Ignacio Lizárraga, de 78 años, y que "jamás" había insultado a nadie. "Sólo pedí que no bloquearan mi puerta".

Lizárraga también comentó que ha vivido en ese lugar, ubicado en la avenida Cruz Lizárraga del puerto mazatleco, durante más de 35 años.

Además, negó haber cometido algún acto de discriminación o humillación hacia el empleado. El hombre explicó que su reclamo era porque a su parecer el albañil estaba obstaculizando el paso peatonal y la entrada de su vivienda.

#NACIONAL #MAZATLÁN Trabajadores y repartidores de plataforma arremeten contra el "gringo", que en días pasados, corrió de la acera de su casa a un albañil, que se encontraba comiendo. pic.twitter.com/ph9CgqJsYI — Desde el Balcón (@desdebalcon) April 23, 2025

"Tengo 78 años, diabetes, y no puedo estarme enfrentando físicamente con nadie. Sólo le pedí que no bloqueara las puertas", dijo el adulto mayor, quien comentó que desde hace años ha solicitado a los trabajadores de las torres que edifican en los alrededores de su casa que no se instalen frente a su hogar, donde él ofrece comida a la venta, motivo por el que necesita que haya libre acceso frente al lugar para poder atender a sus clientes, proveedores y repartidores de paquetería.

Lizárraga comentó que el incidente ocurrió el pasado lunes y fue grabado sin su consentimiento, además de ir acompañado por una narrativa falsa donde un supuesto "gringo" humillaba a un trabajador mexicano. "Esto ha llegado a un nivel descontrolado, y todo por una mentira", dijo.

"Eso es totalmente falso. Yo soy mexicano, mazatleco y nunca insulté a nadie. Solo pedí que no se recargaran en mi barda", dijo el hombre, quien explicó que su esposa llamó a la Policía tras recibir amenazas, golpes a las puertas de su casa y la presencia constante de motocicletas y autos tocando sus