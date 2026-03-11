Una jornada recreativa de velocidad terminó en una escena de tensión y desesperación en Guasipati, al sur del estado Bolívar, en Venezuela. Durante una competencia de motopiques realizada en las instalaciones del Club 7 Hermanos, una motocicleta salió de la trayectoria y arrolló a un espectador que se encontraba en las inmediaciones del circuito.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios locales e internacionales, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores perdió el control en plena carrera. La moto se desvió de la línea de circulación prevista, abandonó la pista e impactó de lleno contra el hombre, ante la mirada de los presentes, que no tardaron en reaccionar con alarma.

Descanse 💆

La competencia tipo rally en Guasipati termina con un hombre herido tras ser atropellado pic.twitter.com/T0fAypi3H9 — lichiduran (@lalogitud) March 9, 2026

El choque obligó a frenar de inmediato la actividad. Testigos y asistentes se acercaron para brindarle los primeros auxilios a la víctima mientras se organizaba su traslado. Poco después, organismos de rescate lo derivaron a un centro asistencial cercano para una evaluación más completa.

Puede interesarte

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del herido ni ofrecieron un parte oficial sobre la gravedad de su estado de salud. El episodio quedó registrado en video y volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en este tipo de exhibiciones, donde cualquier desvío puede derivar en consecuencias graves para pilotos y público.