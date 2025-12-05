La tranquilidad rural de la Ruta 1 se quebró minutos antes de la medianoche, cuando una violenta explosión sacudió un predio ubicado a la altura del kilómetro 27. En cuestión de segundos, un depósito de camiones quedó envuelto en un incendio de magnitud que iluminó el cielo nocturno y despertó a toda la zona.

Pasadas las 23, la central de emergencias 911 comenzó a recibir múltiples llamados de vecinos que hablaban de “un estallido tremendo” seguido de un resplandor anaranjado que salía del depósito.

Las lenguas de fuego y la densa columna de humo podían verse desde varias cuadras, lo que generó un estado de alarma entre los habitantes de Los Zapallos.

Tres dotaciones en combate

Hasta el lugar llegaron tres dotaciones de Bomberos Zapadores: una del Cuartel Central de Santa Fe, otra de San José del Rincón y un camión cisterna de apoyo. Los actuantes iniciaron una ardua lucha para frenar el avance del fuego, que ya devoraba varios vehículos estacionados adentro del predio.

Al lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos Zapadores. Foto: Gentileza

La labor también contó con el apoyo de personal policial de la Unidad Regional VII, que acordonó el sector y colaboró en la evacuación de viviendas cercanas.

Mientras los bomberos batallaban contra las llamas, varios vecinos se agolparon en los accesos a la ruta. Entre ellos, un hombre que relató la tensión del momento.

“Nos dio mucho miedo. Empezamos a sacar algunos camiones a la calle, porque temíamos por los tanques de gasoil de las unidades. El susto era que volara todo por los aires”, contó visiblemente conmocionado.

En redes sociales comenzaron a circular videos tomados por testigos, donde se observa cómo el fuego trepaba por los costados de algunas unidades, alcanzando alturas superiores a los dos metros.

Daños de magnitud

La proximidad de las llamas a las viviendas linderas hizo considerar la evacuación de algunas familias como medida preventiva. Finalmente, y tras un despliegue coordinado, los bomberos lograron impedir que el fuego avanzara hacia los inmuebles.

Aunque no se registraron víctimas personales, los daños materiales dentro del depósito serían de consideración. De todo lo acontecido fue informado el fiscal en turno.

Causas bajo investigación

Por el momento, se desconoce qué originó el siniestro. No está claro si se trató de un hecho accidental o si hubo intencionalidad. Las pericias técnicas que se realizarán en los próximos días permitirán determinar cómo comenzó el incendio que mantuvo en vilo a toda la zona.

Durante largo rato los bomberos lucharon contra las llamas. Foto: Gentileza.

El operativo se extendió hasta entrada la madrugada. Recién entonces los bomberos pudieron remover chapas retorcidas y estructuras calcinadas para enfriar los últimos focos calientes.

La escena, iluminada por los destellos azules y rojos de los móviles, reveló un paisaje desolador: restos de camiones carbonizados, techos derrumbados y el aroma persistente del combustible quemado. Mientras los peritos comenzaban a tomar las primeras muestras, para determinar las causas del incendio.