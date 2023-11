Un inusual y peligroso incidente mantuvo en vilo a los residentes de Ladispoli (a 35 kilómetros de Roma) durante cinco horas, cuando un león escapó del circo Rony Roller, desencadenando una operación de caza en las calles de la ciudad. Carabineros de Italia y policías de tránsito se unieron a tres veterinarios armados con rifles cargados con balas sedantes para intentar capturar al felino.

El escape ocurrió cerca de las 15:00 horas en un matorral de juncos de la urbe. A pesar de un primer intento de captura, el león logró escapar nuevamente, adentrándose en zonas residenciales y causando pánico entre los habitantes que quedaron atrapados en sus hogares. La situación, capturada en videos que circulan en redes sociales, mostró al león deambulando entre las casas, seguido por la policía y sin dar a los veterinarios la oportunidad de sedarlo.

El alcalde de Ladispoli, Alessandro Grando, emitió un mensaje de alerta a la población, solicitando máxima precaución y pidiendo a los residentes que eviten viajar hasta nuevo aviso. La tensión aumentó cuando el león, aunque aturdido y cojeando, logró desaparecer nuevamente alrededor de las 20:30 horas, regresando a los juncos.

El felino fue identificado cerca del arroyo Sanguinara, junto al circo Rony Roller. Aunque el animal quedó atrapado en el pantano inicialmente, generando alivio momentáneo, logró escapar nuevamente, llegando a las casas cercanas y siendo seguido de cerca por las autoridades. Un helicóptero policial despegó de Pratica di Mare para supervisar la situación desde el aire.

Finalmente, el animal fue recapturado, ha sido sedado y puesto a salvo. Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para determinar si el león recibe el cuidado adecuado según las normas de protección animal, si los documentos de propiedad están en regla y si los directores del circo han seguido las medidas de seguridad para evitar escapes. Se espera la llegada de un veterinario especializado desde Roma para sedar al león y garantizar su seguridad.

La polémica estalló entre los residentes, algunos de los cuales acusaron al Municipio de no tomar todas las medidas de seguridad necesarias. El alcalde explicó que la autorización para el circo no depende de él y que, hasta que las reglas cambien, la presencia de circos con animales no puede ser prohibida en la ciudad. La situación generó un debate prolongado, con activistas por los derechos de los animales expresando su preocupación y pidiendo la revocación de las autorizaciones para el circo.