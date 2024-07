De la nada, aparecieron. Amparados en la oscuridad de la noche, pero en pleno centro neuquino y sobre una calle muy transitada que cuenta con alumbrado público. Eran las 2:20 de la madrugada de este viernes. La víctima regresaba a su casa en un auto, con su pequeño en el asiento trasero, a quien había llevado a una guardia médica.

Sorpresivamente, mientras intentaba ingresar al garage del edificio donde vive, se cruzaron tres jóvenes con capucha por la vereda. Uno iba mirando su teléfono celular. Casi en simultáneo, se le acercaron tres sujetos más con buzos y capuchas, y la acorralaron. El de buzo blanco intentó abrir la puerta delantera del acompañante, mientras su cómplice forcejó la puerta trasera, del mismo lado. Intentaron varias veces, por algunos segundos, hasta que la conductora tuvo el impulso de hacer marcha atrás con su vehículo y escapar raudamente por la calle Belgrano.

Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la cuadra. Se espera encontrar algunos dispositivos más para triangular las imágenes e intentar así identificar a los sospechosos.

"Venía del médico con su hijo, justo iba a entrar su auto. Es preocupante lo que ha pasado. No había sucedido un hecho de este tipo en la zona. Ahora habrá que tener mucho más cuidado al salir a la calle. Ver y fijarse bien quién anda, porque ya no se sabe quién es quién", dijo el vecinalista Luis Arrieta, quien en diálogo con LMNeuquén agregó: " Aunque tenemos más presencia policial porque la posta se trasladó a las calles Sargento Cabral y Stefenelli, con rondines de la Comisaría Primera, así todo parece que no va a alcanzar".

La víctima de la entradera frustrada está aterrorizada

Tomó conocimiento del video porque fue viral en un grupo de WhatsApp donde sorprendió a todos la forma en que los delincuentes abordaron a la víctima, en manada y con total impunidad. Ya hubo en la zona reclamos y quejas por otros hechos delictivos, como arrebatos de carteras y asaltos de motochorros. Pero algo así no se había visto.

Los seis delincuentes no pudieron abrir el vehículo gracias al seguro que trae para niños.

"Esto parece medio de película. Se ve a la víctima confiada, y de repente vienen tres chicos que pasan con normalidad; y otros tres se le abalanzan. Pero luego te das cuenta de que todos estaban en complicidad", advirtió.

El hecho ocurrió en calle Belgrano al 600, en un edificio cercano a un carwash, en la madrugada de este viernes.

Consideró necesario redoblar el trabajo que vienen haciendo, entre vecinos y policías, para mejorar la seguridad de la zona. "De día todo bien, pero a la noche baja la cobertura. La seccional primera tiene un área tan grande a cargo que no alcanza a cubrir. Algún hecho va a pasar, es inevitable. No puede estar en todos lados al mismo tiempo", se lamentó.

En efecto, la Comisaría Primera tiene alcance sobre el barrio Sapere, zona de muchos conflictos; Santa Genoveva, Provincias Unidas, área centro este y centro oeste. "La conductora del auto está asustada, aterrada. Quedó con pánico. No quiere ni asomarse a la calle; y el menor traumado", comentó.

Afortunadamente, hay que decir que estos delincuentes no estaban armados, y si lo estaban, no atinaron a sacar el arma y disparar. Dentro del vehículo iba una mujer y su hijo. "Por la apariencia, creemos que no tienen más de 17 años", cerró el vecinalista consultado.