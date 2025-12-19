Una escena de tensión se vivió este jueves en la Autopista La Plata-Buenos Aires, cuando un motociclista y un automovilista se pelearon a los golpes en medio del tránsito.

Según se puede ver en el video que se viralizó en las redes, el conductor habría realizado una maniobra peligrosa al circular por la banquina y encerrar a un motociclista contra la pared lateral de la autopista.

“Arrancá porque te hago mierda”, se escucha gritar al motociclista. “Vos venís por la banquina, no entrás. ¿Para qué pasás por ahí? A mí me matás”, le recriminó al conductor del Peugeot 208, mientras ambos intercambiaban golpes en medio tránsito que seguía circulando a toda velocidad.

"ME ENCERRASTE CONTRA LA BANQUINA, SI VOS ME TOCÁS CON EL AUTO YO ME CAIGO DE LA MOTO Y ME MATO": PIÑAS Y PATADAS EN PLENA AUTOPISTA LA PLATA-BUENOS AIRES POR UNA DISCUSIÓN DE TRÁNSITO



Un motociclista y el conductor de un Peugeot 208 protagonizaron una violenta pelea.

Las imágenes, captadas por otro motociclista que venía detrás, muestran cómo la discusión subió de tono en cuestión de segundos. Mientras los dos hombres se agredían, el testigo que filmaba intentó intervenir para calmar la situación, pero las amenazas continuaron.

A pesar de la violencia, no hubo otros vehículos involucrados y ninguno de los dos hombres sufrió heridas.

En el video se puede ver con claridad la patente del auto y el rostro del conductor. Hasta el momento no se sabe si el motociclista hizo la denuncia.

La pelea, que ocurrió a plena luz del día y en un tramo con mucho tráfico, pudo haber terminado en tragedia si algún auto perdía el control o si los protagonistas se bajaban de sus vehículos para pelarse.