Una joven oriunda de Córdoba, Argentina, llamada Delfina Libardi, viajó a California para participar en el programa de intercambio cultural au pair, donde trabajó como niñera de Ryder, un niño de dos años y siete meses. Durante su estadía con la familia estadounidense, no solo desarrolló un vínculo cercano con el pequeño, sino que también logró que él absorbiera varias costumbres argentinas.

A través de videos publicados en su cuenta de TikTok, la joven mostró cómo Ryder, a quien llama cariñosamente “Rydi”, se convirtió en un “mini fan de Argentina”. Las grabaciones, que rápidamente se viralizaron, mostraron al nene mientras tomaba mate, probaba el dulce de leche y repetía palabras con un marcado acento argentino.

Libardi explicó que decidió postularse para el programa au pair porque cumplía con todos los requisitos y deseaba vivir en el exterior. “Me fui a EE.UU. con 24 años por medio de una agencia. Yo quería viajar, por eso es que busqué esta opción, además de que me encantan los niños. La verdad es que fue una experiencia hermosa”, comentó.

Este programa permite a jóvenes de entre 18 y 26 años viajar a EE.UU. para trabajar como cuidadores de niños en hogares anfitriones. Para participar, es necesario aplicar a través de una agencia autorizada, que facilita el visado de intercambio cultural J-1.

La joven argentina fue asignada a una familia en California, donde cuidó de Ryder desde sus primeros años de vida. “Llegué cuando él tenía un año y siete meses, y me quedé hasta que cumplió casi tres años”, relató. En este periodo, que abarcó el año 2022 y 2023, la cordobesa pudo verlo crecer y enseñarle sus costumbres.

Uno de los aspectos más llamativos de la experiencia fue cómo Delfina Libardi introdujo la cultura argentina en la vida diaria de Ryder. “Le hacía probar productos típicos que encontraba en los mercados de California”, comentó.

En sus videos, que se volvieron virales en las redes sociales, se lo ve al pequeño estadounidense tomar mate, beber matecocido con entusiasmo y comer dulce de leche, aunque este último le dejó expresiones de dudas. Pero, su favorito, según su niñera, fue el mate. Incluso aprendió a cebárselo solito.

Estas escenas no tardaron en captar la atención de miles de usuarios, quienes elogiaron al niño y su particular forma de hablar con acento argentino. “Le enseñaba palabras en español y él las repetía con mi acento. No decía ‘pollo’ como un estadounidense, sino que lo pronunciaba con la ‘sh’, como un argentino. Aprendía rápido. Es muy inteligente”, contó Delfina.

Además de los alimentos y el idioma, la joven, quien estudió la carrera de Turismo en la universidad, también compartió su pasión por el fútbol argentino. En otro video, Ryder aparece con la camiseta albiceleste y grita por las calles de California: “¡Vamos Argentina!”. Estas imágenes conmovieron a los seguidores, quienes destacaron el cariño del niño hacia la cultura de su au pair.