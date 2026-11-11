Video: un parapentista quedó atrapado en cables de alta tensión a 100 metros de altura
Un deportista ruso quedó suspendido a unos 100 metros de altura tras enredarse con cables de alta tensión durante un vuelo en India. Logró pedir ayuda desde su teléfono celular y fue rescatado ileso después de casi tres horas de tensión.
Un parapentista ruso protagonizó una situación de extrema tensión en India luego de quedar atrapado entre cables de alta tensión, a unos 100 metros del suelo. El accidente ocurrió el lunes 9 de noviembre en las inmediaciones de Tandu, en el estado de Himachal Pradesh, y obligó a desplegar un operativo de rescate.
El deportista había despegado desde Bir Billing, una reconocida zona para la práctica de parapente ubicada en la región de Kangra. Sin embargo, durante el recorrido, su equipo terminó enredado en una línea eléctrica cercana a una carretera, lo que lo dejó suspendido a gran altura.
A pesar del peligro, el hombre consiguió utilizar su teléfono celular para comunicarse con la Asociación de Parapente Bir Billing. Desde allí envió imágenes de su situación y compartió su ubicación exacta, información que permitió alertar a las autoridades y organizar las tareas de rescate.
Un rescate contrarreloj
La situación movilizó a equipos de emergencia que debieron intervenir para retirar al deportista sin poner en riesgo su integridad física.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al parapentista suspendido entre los cables mientras los rescatistas preparaban el operativo para alcanzarlo.
Finalmente, después de permanecer casi tres horas en el aire, el hombre fue auxiliado mediante una grúa que permitió bajarlo hasta el suelo.
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Pese a la gravedad del episodio y al peligro que representaba su cercanía con los cables de alta tensión, el deportista fue rescatado ileso.
La secuencia se viralizó en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la peligrosidad del accidente y el desenlace favorable de una situación que podría haber terminado en tragedia.