Un parapentista ruso protagonizó una situación de extrema tensión en India luego de quedar atrapado entre cables de alta tensión, a unos 100 metros del suelo. El accidente ocurrió el lunes 9 de noviembre en las inmediaciones de Tandu, en el estado de Himachal Pradesh, y obligó a desplegar un operativo de rescate.

El deportista había despegado desde Bir Billing, una reconocida zona para la práctica de parapente ubicada en la región de Kangra. Sin embargo, durante el recorrido, su equipo terminó enredado en una línea eléctrica cercana a una carretera, lo que lo dejó suspendido a gran altura.

A pesar del peligro, el hombre consiguió utilizar su teléfono celular para comunicarse con la Asociación de Parapente Bir Billing. Desde allí envió imágenes de su situación y compartió su ubicación exacta, información que permitió alertar a las autoridades y organizar las tareas de rescate.

Reason 101 not to do adventure activities in India 💀A paraglider pilot got stuck in high tension wires on the Mandi Pathankot highway. Rescue operation is underway. Bro being alive after this is a miracle in itself https://t.co/CTZURYY7Rj — Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 10, 2026

Un rescate contrarreloj

La situación movilizó a equipos de emergencia que debieron intervenir para retirar al deportista sin poner en riesgo su integridad física.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al parapentista suspendido entre los cables mientras los rescatistas preparaban el operativo para alcanzarlo.

Finalmente, después de permanecer casi tres horas en el aire, el hombre fue auxiliado mediante una grúa que permitió bajarlo hasta el suelo.

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Pese a la gravedad del episodio y al peligro que representaba su cercanía con los cables de alta tensión, el deportista fue rescatado ileso.

La secuencia se viralizó en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la peligrosidad del accidente y el desenlace favorable de una situación que podría haber terminado en tragedia.