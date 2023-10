Una nueva polémica tiene Got Talent Argentina.

Un bailarín de 16 años, imitador de Michael Jackson, y su madre, estuvieron en Mañanísima donde cargaron contra la producción y fueron muy duros con el coreógrafo Emir Abdul Gani.

Marcos Díaz Busto con su madre, María Rosa, manifestaron todo su enojo porque el joven bailarín pasó la primera ronda, fue a cuartos de finales pero nunca fue puesto al aire.

“En el contrato dice que quizás vos no pases a cuartos de final por decisión de la producción, pero nunca dicen que no te van a televisar”, señaló la mujer.

“Esa es la bronca”, aseveró.

“Vos no podés ir a otros programas, no te podés presentar en ningún lado y lo cumplimos”, se lamentaron, mientras tenía cálidas palabras para Lizy Tagliani y despotricaron contra el coreógrafo que ganó popularidad en TikTok.

María Rosa compartió su enojo por cómo trataron a su hijo en el ciclo. “Lizy es lo mejor que tiene el programa. Me escuchaba y me agarraba de la mano porque yo temblaba”, recordó.

“Emir me dijo que yo fui a improvisar, que pensaba que tenía cancha y no es así. Como agrandado. Me dijo que había gente que se entrenaba y se esforzaba mucho. Yo no contesté nada”, aseguró Marcos. “El ego lo tiene muy elevado”, se despachó su madre.