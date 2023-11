El fútbol de la Liga Santafesina quedó manchado nuevamente el pasado fin de semana por una brutal pelea luego de un partido de las semifinales del torneo de fútbol femenino.

El hecho se dio luego del encuentro que Deportivo Agua le ganó 2 a 0 a Las Cracks de Guadalupe en el predio Nery Alberto Pumpido.

La brutal pelea se dio entre una ex jugadoras del club derrotado y algunas de las actuales integrante del plantel. Todo quedó registrado en videos.

Lejos de querer separar o frenar el conflicto, quienes graban y están alrededor animan a quienes se están peleando al grito de "dale masa" o "rompela toda".

El mensaje de las jugadoras

Las jugadoras de Los Cracks de Guadalupe se expresaron en redes sociales tras los hechos.

"Señora secretaria fútbol Femenino VIVIANA SERVIDIO,!!!!!! NUESTRO DESCARGO ES por qué usted se le ha aviso los hechos.que estaba ocurriendo, cuando se. Diputapa la semifinal , no hizo nada, además son las misma jugadoras que ya conoce, esas jugadoras que son de. Otro club,(Pucara), fueron. A buscar a nuestras jugadoras.No dejaron tranquila no diputara el partido.!!!!!!Luego entro un individuo w. G. que no estaba, le. Pega con obtjeto en la cabeza y después le dan puñetazos a nuestras jugadoras.. Usted No hiso nada, quiere. Culparnos solo a nosotros..Hay muchas cosas más que no dice!!!!! Si trabaja para el femenino. Empiece a decir la verdad .Y trabajar para el femenino ..El femenino no se va callar.. El femenino ya se canso que usted perjudique al que le convenga ..Eso no estrabajar para el femenino!!!!!!!Diga la verdad ..Deje de mentir ..Todas por igual , la igualdad para todas!!!!! Somos el femenino....los crack de Guadalupe"