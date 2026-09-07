Un pasajero que viajaba en American Airlines fue inmovilizado con cinta adhesiva y precintos plásticos durante un vuelo luego de protagonizar un violento altercado con otros viajeros y miembros de la tripulación. El episodio ocurrió la noche del 3 de septiembre, a bordo del vuelo AA 618, que cubría la ruta entre Dallas-Fort Worth y Newark, Nueva Jersey.

El hombre fue identificado como Arthur “Layne” Lundeen, de 67 años y residente de Arizona, y terminó detenido después de que el avión fuera desviado al Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI).

Según los testimonios de pasajeros, Lundeen comenzó a comportarse de manera errática durante el trayecto, al parecer, bajo efectos del alcohol. Pronunció insultos racistas y homofóbicos, además de expresiones vulgares y ofensivas contra pasajeros y miembros de la tripulación.

Juan Mejía, un pasajero que además había trabajado como agente de la ley, contó a la señal de noticias de la ABC que comenzó a escuchar el alboroto cuando el vuelo ya había recorrido aproximadamente tres cuartas partes de su trayecto. “El señor que estaba sentado dos filas detrás de nosotros empezó a ponerse beligerante, haciendo comentarios despectivos al personal de American Airlines y a otros pasajeros, insultos racistas, lenguaje vulgar, muy ofensivo para las mujeres que estaban sentadas en la fila detrás del hombre”, relató.

La situación pasó de los insultos a la violencia física. Según los testimonios citados, Lundeen agredió a un pasajero y golpeó su computadora, mientras que una mujer que intentó intervenir también fue empujada.

Cuando una integrante de la tripulación intentó controlar la situación, el hombre también habría reaccionado con insultos discriminatorios y homofóbicos.

Ante la escalada del episodio, tres pasajeros ayudaron a los auxiliares de vuelo a reducir al hombre. Entre ellos estuvieron Mejía y su amigo Richard Olenick. “Juan supo de inmediato que había que actuar. Se levantó enseguida, se sentó justo al lado del pasajero y empezó a inmovilizarlo para controlar la situación”, contó Olenick a ABC.

Los tripulantes proporcionaron cinta adhesiva y precintos, elementos que fueron utilizados para sujetar a Lundeen a su asiento durante el resto del trayecto. El hombre quedó con las muñecas y el cuerpo inmovilizados, mientras los pasajeros intervinientes permanecieron junto a él hasta que el avión aterrizó.

“No buscábamos hacerle daño a esta persona; más bien queríamos contenerla y controlarla para que la situación no escalara a mayores”, explicó Mejía.

El vuelo se retrasó ocho horas: el FBI lo investiga

El episodio obligó al comandante a desviar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington. La aeronave aterrizó allí alrededor de las 22.15, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), que también investiga el episodio.

Una vez en tierra, agentes de la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) abordaron el avión y detuvieron a Lundeen.

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Según informó la policía, el hombre fue acusado de alteración del orden público y agresión en segundo grado por hechos ocurridos a bordo de la aeronave en el aeropuerto BWI.

Además de las actuaciones iniciadas en Maryland, el FBI investiga lo ocurrido durante el vuelo para determinar si corresponde presentar cargos federales por interferir con las tareas de la tripulación de una aeronave comercial. La investigación continúa abierta y las autoridades todavía no proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias que desencadenaron el comportamiento del pasajero.

El episodio convirtió un vuelo que debía durar aproximadamente tres horas y media en un viaje de casi ocho horas para quienes se encontraban a bordo.