Un confuso episodio se registró en pleno centro de Villa La Angostura, entre un efectivo y una pareja de adolescentes. Aunque las declaraciones entre los involucrados son contrapuestas, las imágenes captadas por una cámara de seguridad del sector son elocuentes.

La brutal secuencia muestra como dos policías cruzaban la Avenida Arrayanes, pero inesperadamente uno de ellos volvió sobre sus pasos para darle un certero golpe a un motociclista en plena marcha. El fuerte impacto provocó que el conductor perdiera la estabilidad e impactara de lleno contra una columna.

"El chico que manejaba la moto es un adolescente de 17 años que iba junto a su novia. Ambos llevaban el casco puesto. No hubo absolutamente ningún motivo para que el efectivo reaccione así. No venían huyendo, ni en fuga, no había sirenas de Policía, nada", aseguró en declaraciones radiales, Cristian Pettorosso, abogado de la víctima.

A esto, sumó: "Se ve en las imágenes que el chico venía tranquilamente, a baja velocidad por plena avenida, lleno de gente, a media mañana. Sinceramente, no se entiende qué le paso por la cabeza. Nadie se explica qué desencadenó esto. No se conocían, jamás se habían visto. No había situación de fuga ni ninguna circunstancia que dijera que necesitaba identificarlo".

Además, informó que el adolescente tiene el tabique nasal fracturado en tres partes y el pie derecho también fracturado en tres partes. "El policía no les dijo nada, tampoco justificó su ilícito accionar, sino que como vio que tenía el casco colocado y que ya estaba sangrando, intentó con una libreta, que tenía en la mano, taparlo para que la gente no lo viera", relató.

Pettorosso indicó que la Dirección de Asuntos Internos intervino de oficio. "Nosotros también vamos a agregar más evidencia que he recopilado en el marco de mi propia investigación para que sea expulsado de las filas policiales lo antes posible. Off The Record conocimos que es un uniformado que pertenece a la fuerza hace unos tres años. Él tiene 27 años", precisó.

Respecto a la denuncia realizada, explicó que de momento es por el delito de lesiones graves por los golpes.



La versión del policía

El letrado aseguró que el efectivo "ha mentido". "Cometió, a mi criterio, el delito de falsedad ideológica porque cuando tiene que elevar un informe para justificar lo que hizo, miente pretendiendo cubrirse", indicó.

Y sumó: "Dijo que intento identificarse, que el muchacho quiso darse a la fuga y que él tenía miedo por su vida, lo cual es una flagrante mentira. Es un delito, una barbaridad que informe eso ante el superior, comprometiendo también al comisario que tiene que creer en lo que el subalterno le informa. Obviamente, no cargo culpas contra el comisario, pero ahí hay que cargar tintas, porque no se puede permitir que para justificar el delito que cometió cometa otro delito. No puede falsear la verdad, hubiera sido más decoroso que guarde silencio porque cometió un delito".

Por último, observó: "Si no estuvieran esas imágenes, hoy no estaríamos viendo quién miente y quién dice la verdad, porque además los oficiales públicos tienen presunciones de veracidad en sus exposiciones".