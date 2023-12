En una rápida respuesta ante la solicitud de la Subcomisaría 20 de Arroyo Leyes, la Sección Ecológica se movilizó tras avistar un puma en un predio privado en la localidad de Callejón Roca y Pje Virrey. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 13:30, cuando personal de la CE911 atendía otro llamado en la zona.

La situación cobró relevancia al observar un puma en lo alto de un árbol, a unos 20 metros de altura. El felino, identificado como una hembra de aproximadamente 2 años, se encontraba en buen estado corporal según los actuantes de la DGSR-Pumas y la Subcomisaría 20.

Según consta en el reporte policial, el propietario del terreno, Marcelo Gagliardi (72), informó que había visto al puma en actitud predadora cerca de sus animales, aunque no logró atacar a ninguno. Ante la complejidad de la situación, se comunicó con Marcela Tittarelli, del área de Fauna Silvestre, quien a su vez notificó al Subdirector del Área de Fauna, Guillermo Príncipe.

Príncipe, al llegar al lugar, desestimó el uso de sedantes debido a la altura y la complejidad que esto implicaría tanto para el felino como para terceros. En lugar de ello, solicitó mantener un perímetro para evitar causar más estrés al puma, que se encontraba en estado de alerta constante.

Además, se pidió la colaboración de personal policial de la Sección Ecológica para retirar jaulas trampas desde La Granja la Esmeralda y proporcionar jaulas adicionales a fin de reforzar el área y permitir la posible captura del felino en horas nocturnas, cuando suelen buscar alimento.

A las 18:30, una jaula de Base Ecológica y dos jaulas trampas fueron retiradas de las instalaciones mencionadas para ser estratégicamente ubicadas en la zona del operativo. La superioridad, por orden del Subdirector de la DGPC, determinó desestimar otras comisiones, priorizando la captura y rescate del puma en cuestión.

El operativo continuaba en curso sobre las 20.30, con las autoridades trabajando arduamente para garantizar la seguridad tanto del felino como de la comunidad local.

Se esperaba, en tanto, que las medidas implementadas logren una resolución exitosa del incidente, aunque adelantaron que se trata de una tarea que va a llevar horas y “con suerte” el felino podría descender durante la noche y recién entonces podrá ser capturado o disuadido para alejarse hacia el monte, según indicaron los responsables del operativo. En tanto, los agentes tienen indicación de pasar la noche en el lugar para salvaguadar la vida del puma.

“Normal”, pero no tanto

“Yo vivo acá en Arroyo Leyes hace ya más de 40 años, y hemos tenido todas las crecientes que había por haber y más o menos estamos acostumbrados, a que cada vez que hay un repunte del río, se producen este la aparición de distintos animales, como carpinchos, nutrias, lobitos. yararás también...es casi en un normal que eso ocurra por la cantidad de embalsado que se va arrimando o va bajando desde el norte; y yo tengo mi casa pegada hacia el río, así que es muy común que eso ocurra. Pero esta vez lo que apareció fue un puma, que entró en mi casa”, explicó a El Litoral Marcelo Gagliardi, propietario del predio donde se instaló el ejemplar.

“Tengo un espacio amplio, un terreno grande...llegaba de Santa Fe y veo entre las plantas una sombra y creí primero que era uno de mis perros; cuando miro bien, veo que era el puma, así que lo primero que hice fue encerrar a mis perros y mis ovejas y, mientras tanto, llegó la policía y después la brigada de Fauna y trataron de de ver si lo podían reducir, pero el animal -que en sí no estaba desafiante ni nada-, estaba buscando escapar, estaba asustado, se notaba también que estaba flaco y buscó treparse a los árboles, y se quedó instalado en más o menos una altura de 20 metros, así que imposible de bajar”, narró Gagliardi.

“Por el momento -explicó-, la técnica que están por hacer esta noche es ponerle un par de trampas con cebos para que pueda el animal bajar, hacerle una guardia más o menos como para que no se escape, para que tome confianza y baje y ver si lo pueden llegar a capturar. Eso es un poco en síntesis lo que está ocurriendo en este momento y veremos mañana si se logra o no”.

Finalmente, el propietario del predio reconoció que “es toda una experiencia”, y recomendó que “cuando ocurre una cosa de estas no hay que buscar enfrentar al animal, ni tratar de acercarse para no no acorralarlo para que no se sienta agredido”. “Hay que tenerle precaución, no miedo”, insistió.

Viral

El hecho captó la atención de la comunidad, que rápidamente “viralizó” la situación en las redes sociales y grupos de mensajería instantánea, donde se recomendaba tener precaución por las mascotas y niños, según contaron los vecinos a El Litoral.

“La gente está asustada, pero supuestamente no ataca si uno no lo molesta”, dijo un lugareño. “Igual, no me lo quisiera encontrar”, aseguró.